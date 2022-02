Após roubar celular de gari, assaltante é morto pela polícia ao sacar arma

Gari vítima do assalto observa corpo do criminoso apontado como autor de vários roubos na região e pelo assassinato de dois parentes



Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Centro Socioeducativo de Internação Masculina (Cesein) foi morto por policiais militares após roubar o celular de um gari, na tarde desta quarta-feira (23), na zona sul de Macapá. De acordo com a PM, o bandido ameaçou atirar numa equipe da Força Tática durante a ocorrência.

O episódio ocorreu por volta das 14h na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro do Buritizal, na altura da Avenida 22 de Julho do Laurindo Banha. A vítima relatou ao Portal SelesNafes.Com que estava se dirigindo a sua motocicleta após o fim do expediente quando foi abordado pelo criminoso armado e exigindo o celular

“Simplesmente entreguei o telefone pra ele, triste, e fui andando. Foi quando um rapaz me falou que era pra eu voltar porque a polícia tinha acabado de encontrar o assaltante”, comentou a vítima do assaltante.

O gari lembra que foi xingado pelo criminoso que chegou a apontar a arma para a sua cabeça.

“Chegou me chamando de vagabundo”, lembrou.

Poucos momentos depois, fugindo de bicicleta, Sandro Carvalho Mota, de 19 anos, topou com uma equipe da Força Tática. Ele sacou a arma e foi baleado, morrendo no local.

A Polícia Militar informou que Sandro tinha várias passagens por roubo, e era considerado foragido do Cesein.

Durante a ocorrência, vítimas de outros roubos cometidos por Sandro apareceram no local e mostraram imagens de câmeras de segurança que registraram os crimes, onde ele aparece usando uma bicicleta.

Homicídio na família

De acordo com funcionários da Fundação da Criança e do Adolescente (Fcria), Sandro foi condenado à medida socioeducativa pelas mortes do irmão e da cunhada dele no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, em 2021.

Ele estava no Cesein justamente cumprindo a medida quando fugiu e passou a cometer roubos na região.