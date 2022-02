Após roubo e tiros contra a PM, adolescente faz refém em comércio

ASSALTO COM REFÉM

ASSALTO COM REFÉM

Roubo ocorreu por volta de 21h, na 7ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite deste domingo, 13, após participar de um assalto que terminou em disparos contra a polícia e um homem tomado como refém por quase três horas. A fuga do infrator foi impedida pelos militares do Batalhão de Força Tática.

O roubo ao estabelecimento comercial, que também é uma residência, ocorreu por volta de 21h, na 7ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá, e foi cometido por três jovens, dois deles conseguiram fugir por uma área de pontes.

O tenente A. Lopes, da Força Tática, informou que os policiais patrulhavam pela região quando avistaram os suspeitos correndo com armas de fogo em punho, e que na aproximação para realizar a abordagem, dois deles atiraram em direção à viatura e conseguiram escapar, usando as passarelas das margens da via como rota de fuga.

Já o terceiro infrator retornou ao comércio que havia sido roubado por eles momentos antes, e lá manteve 7 pessoas trancadas em um cômodo da casa e um homem de 33 anos sob a mira de um revólver calibre 32.

A Força Tática cercou o local e pediu apoio a outros batalhões. Assim, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) assumiu as negociações. Segundo o comandante do Bope, major Coelho, o infrator fez as exigências de praxe, como presença da imprensa, colete, advogado. Algumas foram atendidas.

Já por volta de meia noite, o suspeito liberou o refém e se entregou. Ele ainda confessou que atirou contra os policiais, mas a arma falhou.

Foi confirmado que o trio roubou 3 celulares e um cordão de ouro das vítimas. Todas elas saíram sem ferimentos e foram atendidas no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.