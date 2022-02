Após roubos a residências, quadrilha é rastreada por celular de vítimas; um é morto

Assaltos ocorreram no Bairro Renascer, mas os bandidos foram localizados no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um integrante uma quadrilha que vinha cometendo uma série de roubos a residências foi morto numa intervenção do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, na noite desta sexta-feira, 4, no Bairro Infraero I.

Momentos antes de serem localizados pela polícia, Jonamesias de Jesus Pantoja dos Reis, o Mandachuva, de 19 anos, Iago Azevedo Vaz, o Batatinha, de 20 anos, e mais dois comparsas invadiram duas casas no Bairro Renascer, segundo a polícia.

Os assaltos foram em sequência e o bando fugiu no carro de uma das vítimas levando celulares, três televisões, um notebook, dinheiro e joias.

Pouco tempo depois, uma equipe da Força Tática avistou o carro roubado no Bairro Infraero 2. Ao volante estava um homem de 42 anos, que relatou aos militares ter sido surpreendido na rua momentos antes por quatro indivíduos armados, que desembarcaram do veículo roubado.

Eles o encapuzaram e o levaram para uma área de invasão no Infraero 2, onde o obrigaram a pegar o veículo e mandaram que abandonasse o carro próximo ao muro da Infraero. A testemunha também contou que após os infratores retirarem o capuz, visualizou um suspeito alto, magro, branco, de camisa branca e bermuda jeans, e outro de camisa preta, moreno e bermuda jeans.

Os policiais, então, mostraram fotos de infratores para a testemunha, que reconheceu os pelas imagens Jonamesias e Iago. Logo depois, um dos celulares levados no roubo foi rastreado e não demorou para a quadrilha ser localizada pela polícia.

A localização era a rua Janary Nunes com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Infraero 1. No local, estavam vários indivíduos. Um deles era Mandachuva, que levou a mão à linha da cintura, momento em que um dos policiais visualizou a arma de fogo e disparou antes que o criminoso sacasse.

No momento do disparo, os suspeitos se dispersaram. Porém, Batatinha invadiu uma barbearia, mas não conseguiu fazer reféns e terminou capturado. Uma equipe do Samu confirmou o óbito de Mandachuva.

Segundo a polícia, Jonamesias respondia a processos por roubo e tráfico. Já Batatinha tem antecedentes por roubo, lesão corporal, receptação, violência doméstica, resistência à prisão e desacato.