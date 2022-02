“Aqui não ficam crianças, só a malandragem”, diz morador sobre praça em Macapá

Bandidos aproveitam escuridão para roubar e consumir drogas nos logradouros

Por ANDRÉ SILVA

Duas tradicionais praças localizadas na zona norte de Macapá estão à mercê de bandidos ao cair da noite. É o que relataram moradores e microempreendedores que utilizam os espaços para trabalhar e se divertir com a família.

Em uma delas, um quiosque abandonado foi depredado, é utilizado por usuários de drogas, e serve de esconderijo para ladrão.

A primeira praça visitada pela reportagem foi a do Bairro Novo horizonte, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, existem três quiosques, mas apenas dois estão sendo utilizados.

A micro empreendedora Genilda Galvão, de 43 anos, trabalha vendendo comida há dois anos em um deles. Ela relatou que durante neste tempo nunca viu a praça passar por uma manutenção. Disse ainda que um dos estabelecimentos já foi depredado por marginais e o local tem servido para consumo de droga e esconderijo.

“Só limpeza, durante eu estar aqui só limparam duas vezes. A noite fica uma escuridão. Meu colega ali do outro quiosque foi assaltado há um mês”, denunciou a microempreendedora.

É possível ver brinquedos deteriorados, mato alto e muita sujeira. A praça de basquete está sem as cestas e as grades do alambrado do campo estão danificadas.

Outra praça tradicional da zona norte é a do Jardim Felicidade 2. Ali o problema não é diferente. As denúncias são praticamente as mesmas: depredação, falta de iluminação, assaltos e medo.

A vidraça da cabine de transmissão está quebrada, há muito lixo de baixo da arquibancada e na calçada, além de rasgões nos alambrados que cercam a quadra poliesportiva e o campo de areia.

O catador de resíduo sólido Werlen Sulivam, de 40 anos, mora no bairro há mais de 5 anos. Ele relatou à reportagem que apenas uma parte da praça passou por manutenção nos últimos anos, mas a maior parte dela foi esquecida.

“Aqui está muito bagunçado. Aqui nem fica muitas crianças, só a malandragem. Aí o que dá mais movimento aqui é o pessoal que faz torneio de futebol, são eles que limpam o local durante os eventos”, denunciou o morador.

Poder público

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) sobre o estado de conservação das praças. Veja resposta na integra:

“A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob) informa que as praças Novo Horizonte e Jardim Felicidade II serão contempladas com a revitalização das arenas esportivas. As duas obras custarão R$1,2 milhão, enviado pelo senador Davi Alcolumbre (DEM/AP). Os projetos já foram aprovados e agora seguem para licitação. Junto com essa melhoria, os locais devem ganhar reparos e nova iluminação”.