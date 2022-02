Arquivada a ação que apurava pedido de ex-governador ao Exército

Pedro Paulo Dias pediu que o Exército suavizasse fiscalizações no Rio Oiapoque

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-governador do Amapá, Pedro Paulo Dias, acaba de se livrar de um processo derivado da Operação Mãos Limpas, deflagrada pela Polícia Federal em 2010. A justiça acatou o pedido do Ministério Público pelo arquivamento de uma ação por corrupção passiva.

Neste caso, o ex-governador estava sendo acusado de pedir ao comando do Exército que fizesse vista grossa para atividades garimpeiras no Rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa e dentro do Parque Montanhas do Tumucumaque.

A principal prova no processo era uma conversa telefônica interceptada, entre o ex-governador e o então comandante do 34º BIS, coronel Henrique de Jesus Pedrosa Batista.

O MP concordou com a tese da defesa de que Pedro Paulo só fez o pedido diante de “clamor social” de moradores da região, que estariam se sentindo impedidos de levar alimentos para suas famílias.

O pedido de arquivamento da promotora de justiça Neuza Barbosa foi acatado pelo juiz Ailton Vidal, da 2ª Vara Criminal de Macapá.