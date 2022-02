Assaltante que matou idoso diz que Bíblia lhe incentivou a se entregar à polícia

Crime ocorreu na noite do dia 8 deste mês, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Após oito dias, Makeuli Silva Rodrigues, de 19 anos, confessou ter atirado em Edir da Costa, de 66 anos, dentro de um mercantil localizado no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

O acusado se apresentou espontaneamente na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) da Polícia Civil do Amapá, na tarde de quarta-feira (16).

O latrocínio ocorreu na noite do dia 8 deste mês na Avenida José Augusto Façanha e comoveu a opinião pública. De acordo com testemunhas, a vítima estava fazendo compras, quando dois bandidos armados entraram no local e anunciaram o assalto. Edir teria reagido, e foi atingido com um tiro.

Na delegacia, Makeuli contou que planejou o crime naquele dia com o comparsa e que não esperava uma reação.

“O que eu tenho pra falar pra vocês é que nada disso era para ter acontecido. Eu me arrependo muito. Eu estava ali, nem era por precisão, mas por má amizade. Nunca passou pela minha cabeça ter atirado na cara daquele homem. Foi um impulso, não era pra ter acontecido”, comentou.

Makeuli autorizou a divulgação de sua imagem. Agora, após ter tirado a vida de um inocente, ele diz que quer mudar.

“Me apresentei, quero pagar pelo o que fiz, eu sei que não foi certo. O que levou eu vir, foi buscar Deus e ver uma passagem na Bíblia que fala que tudo que a gente faz aqui na terra tem que pagar. Tava tudo certo uma viagem pra ‘mim’ ir embora, mas como eu entreguei minha vida pra Deus estou aqui pra pagar”, disse o criminoso.

O delegado responsável pelo inquérito do caso, Ronaldo Coelho, ressaltou que o comparsa de Makeuli, identificado como Ruan, ainda prossegue foragido – e mandou um recado para o procurado:

“Que o comparsa dele faça a mesma coisa. Seu Ruan, te apresenta, meu irmão, te apresenta. Faz igual como ele fez aqui que nós estamos para preservar a vida das pessoas. Não adianta querer se esconder que em algum momento nós vamos chegar nesse cidadão, o correto era ele se apresentar”, falou o delegado.

A DCCP solicitou da Justiça a prisão preventiva de Makeuli. O pedido foi aceito pelo judiciário e o acusado foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).