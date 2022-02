Base de facção do Amapá é alvo pela 5ª vez

Local tem três casas germinadas. Uma delas era usada como torre de vigilância

Por ANDRÉ SILVA

A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, da Polícia Civil do Amapá (DTE), desmontou a base de uma facção no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

O local, segundo polícia, contava com três casas que eram usadas por traficantes para vender drogas. A batida aconteceu às 17h de quinta-feira (24).

O lugar conta com três casas germinadas que usam uma única porta para entrar e sair. Assim que perceberam a chegada dos policiais as pessoas que estavam no lugar fugiram. Foram apreendidos rádios comunicadores, balança de precisão, uma porção de haxixe, maconha, cocaína em pó e crack.

O delegado Sisney Leite disse que já é a quinta vez que a polícia vai ao local. Ele diz que uma das casas tem visão privilegiada de toda a área que é usada como uma torre de vigilância.

“Isso não pode continuar. Isso aqui é um absurdo. Aqui não tem morador, ninguém paga luz, ninguém, paga nada, isso aqui é da facção criminosa. Daqui de cima eles ficam olhando toda movimentação”, explicou o delegado.