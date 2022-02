Base de facção no meio de ‘baixada’ tinha câmeras para monitorar chegada da polícia

Câmeras de circuito interno jogavam imagens das entradas e saídas das passarelas para um monitor de 32 polegadas no pátio da casa, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá descobriu uma base da maior facção criminosa que atua no Amapá instalada no meio de uma área de ponte de difícil acesso conhecida como Poço, localizada no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Um traficante foi preso e algumas porções de drogas foram apreendidas.

A ação policial, que teve o apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA), que sobrevoou o local para identificar as possíveis rotas de fuga, ocorreu na tarde dessa quarta-feira (2), após investigação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

O imóvel em madeira era de dois andares e apesar de aparentar ser como os outros da região tinha muito mais segurança, pois além de funcionar como boca de fumo, também era o local de esconderijo de membros da facção. A casa também, provavelmente, era usada para abrigar temporariamente produtos de roubo e onde os criminosos se reuniam para fazer partilhas de assalto e planejar ações criminosas.

Além de câmeras de circuito interno, que jogavam imagens das entradas e saídas das passarelas para um monitor de 32 polegadas no pátio da casa, havia um portão de madeira na ponte reforçado com pernamancas e distante alguns metros da edificação – uma medida para dar tempo de fuga no caso de invasão pela polícia ou por membros de facções rivais.

E foi exatamente o que aconteceu: os funcionários do crime pularam no lago antes que a equipe de terra conseguisse entrar na casa. Contudo a equipe do GTA conseguiu visualizar pelo alto onde ele havia emergido, o que possibilitou a captura do traficante pelos agentes da DTE.

Com ele, ainda foram apreendidas várias porções de drogas, entre crack e maconha.

“Essa base da organização criminosa funcionava numa casa de dois andares com visão privilegiada. Além disso, possuía um sistema de circuito interno de TV, o que possibilitava que os traficantes monitorassem a chegada da polícia já no início da rua. Lá também havia rádio comunicador e várias placas de carro, que, possivelmente, foram furtados”, disse o delegado Sidney Leite.

O traficante preso, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado à sede da DTE.