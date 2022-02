Bingo termina em confusão e morte

Pancadaria ocorreu no Bairro Igarapé da Fortaleza, na Região Metropolitana entre Macapá e Santana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma briga generalizada durante um bingo resultou em morte numa área de pontes do Bairro Igarapé da Fortaleza, na Região Metropolitana entre Macapá e Santana, na tarde deste domingo (13).

A vítima, Charles Silva de Souza, de idade não informada, chegou a ser socorrida por moradores, mas morreu no caminho do hospital de Santana.

Vídeos que foram compartilhados nas redes sociais mostram partes da confusão. Em um deles, a vítima aparece gesticulando e conversando com uma mulher.

Logo depois um homem de camisa vermelha surge na ponte com um terçado na mão e tenta atingir Charles Silva. Populares impedem o infrator.

Charles agride seu rival, que corre e logo o vídeo acaba. Entretanto, segundo populares, o suspeito, que é conhecido como Preto, retorna com uma faca e desfere golpes na vítima.

Num outro registro feito por moradores Charles Silva é carregado todo ensanguentado pela Ponte do Gato Preto, na Travessa do Zezinho. A cena é chocante. O crime ocorreu pouco antes das 18h.

A morte de Charles Silva foi confirmada no início da noite. O suspeito fugiu do local. A polícia continua as buscas por ele na manhã desta segunda-feira (14). Ainda não se sabe o que motivou a briga.