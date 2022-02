Bombeiros amapaenses vão para Petrópolis ajudar nas buscas pelos desaparecidos

Equipe é formada 10 militares especializados em resgate e salvamento e um cão farejador.

Compartilhamentos

Uma equipe formada por 10 militares e cão farejador do Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM-AP) parte nesta quarta-feira (23) de Macapá para Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde vão compor a força-tarefa de socorro às vítimas do desastre na cidade fluminense, devastada pelas fortes chuvas e deslizamentos de morros.

Os militares são especialistas em buscas, salvamento e operações em desastres. O comando do CBM-AP ofereceu apoio no domingo (20), e na segunda-feira (21) recebeu a confirmação do comandante de operações do Rio.

A tragédia completa oito dias hoje e até o momento mais de 80 estão desaparecidas. As mortes em decorrência das fortes chuvas que caem na região ultrapassam 180 pessoas.

O suporte principal para a cobertura de grandes áreas com vítimas desaparecidas é dado por um militar adestrador e um cão farejador. Na equipe designada a Petrópolis, essa dupla é formada pela soldado Alessandra Lopes, e a Jade, uma cadela da raça pastor-belga de 2 anos.

A cadela é adestrada para buscas em mata, deslizamentos e soterramentos, buscas em escombros e de restos mortais.