Bombeiros e cadela do AP iniciam buscas em Petrópolis-RJ

Por RODRIGO ÍNDIO

Bombeiros do Amapá chegaram a Petrópolis ontem (23), e hoje (24) já entraram em campo para reforçar as buscas aos desaparecidos. A cidade no Rio de Janeiro foi atingida por um temporal na terça-feira (15) e sofreu por dias com clima instável.

Os militares amapaenses se juntam a socorristas que integram corporações de outros estados do Brasil. Segundo o CBM do Amapá, a ideia é ficar no local por um período de 10 a 15 dias.

Nas áreas afetadas o número de mortos continua subindo. Segundo o CBM do Rio de Janeiro, até a última quarta-feira (23) eram 204 óbitos registrados. Destes, 124 são do sexo feminino e 80 do sexo masculino.

Com isso, a quantidade de desaparecidos diminuiu para 69 pessoas, conforme informações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

A Polícia Civil do Rio deu início à coleta de DNA das famílias que reportaram parentes desaparecidos para auxiliar na identificação dos corpos

Existem 13 pontos de apoio em locais diversos da cidade que, atualmente, recebem mais de 810 desabrigados. Nesta quinta, bombeiros realizam o 10° dia de buscas.

Equipe do Amapá

A corporação amapaense é composta pelo tenente Diego, tenente Ladislau, subtenente Márcio Silva, sargento Aline Bastos, sargento Barroso, cabo Belo, cabo Samiro, cabo Roque, cabo Moresco e soldado S. Lopes, além da cadela de resgate Jade.