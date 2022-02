Cadela tem olhos arrancados e é encontrada viva dentro de lixeira

Animal de estimação estava desaparecido há mais de 3 meses. Caso aconteceu em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma cadela desaparecida há mais de 3 meses foi encontrada em situação degradante, em Macapá. Pippa, de 3 anos, estava sem os dois olhos, coberta de bichos e sem partes do pelo e do couro.

As imagens são chocantes e mostram a cadela desfigurada de tanto ser agredida, além de desnutrida e desidratada. Agora ela precisa de ajuda para viver.

Pippa é da raça Schnauzer de coloração prata. Ela pertence a uma menina de 7 anos. O animal foi presente da avó e, desde então, virou o ‘bebê’ da família.

Segundo as tutoras, sempre foi cercada de amor por ter comportamento dócil, ser carinhosa e ser a maior companhia para a criança.

Porém, na tarde do dia 31 de outubro de 2021, Pippa desapareceu de um condomínio no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá.

De acordo com advogada Soraia Carvalho, mãe da dona de Pippa, naquele dia, serviços de obras eram realizados na área externa e tinham vários trabalhadores desconhecidos à rotina da família.

“Um entra e sai de gente e carro no condomínio. Quando demos conta, já tinha acabado o trabalho, todo mundo tinha ido embora e a cadelinha tinha sumido. Procuramos muito, divulguei fotos, amigos compartilharam e ofereci recompensas, mas, nada. Não tivemos nenhuma notícia ou pista”, comentou.

A filha da advogada, obviamente, ficou bastante sentida. Em uma certa vez, a família viu um anúncio num grupo de compra e venda sobre o animal. Era o sinal que elas precisavam para não perder a fé.

“Quando fizemos contato, o anunciante respondeu que era macho e me bloqueou”, lembra Soraia.

Semanas se passaram. Foi então que, há 3 dias, a integrante de uma ONG entrou em contato com as tutoras dizendo que teria feito o resgate de um animal em uma situação de extremos maus-tratos.

Pippa foi encontrada entregue à morte, dentro de uma lixeira coletiva no conjunto Macapaba. Não há informação ou indício de quem a deixou lá e porque praticou as agressões.

“A moça que atendeu a denúncia de maus-tratos, que já está acostumada com situações do tipo, chorava tanto porque disse que nunca tinha visto nada igual. As fotos do resgate e das condições em que foi encontrada são muito fortes, preferimos que que não sejam divulgadas”, detalhou Soraia.

O afeto incondicional pela cadela, fez a família continuar lutando por sua vida. Pippa foi internada numa clínica veterinária, mas seu quadro é delicado.

“Está num quadro de infecção forte, anemia profunda, doença do carrapato e ainda estão retirando muitas larvas das cavidades de olhos, nariz e ouvido. Muito ferida, desfigurada e completamente cega. E se sair desse quadro, terá de passar por cirurgias”, relatou a tutora.

Nesse momento precisa de doação de sangue urgente. É preciso um cão saudável, com peso acima de 25 kg. Veja requisitos para ser doador:

A criança, dona de Pippa, até agora não sabe de nada devido à situação difícil da cadela. A família optou por esperar o resultado do tratamento que vai ser longo e caro.

“A gente espera que essa história trágica tenha um final feliz, com ela voltando para casa”, concluiu Soraia Carvalho.

Qualquer informação sobre os possíveis agressores ou qualquer dúvida sobre como ajudar, basta entrar em contato com o número (96) 9 8111-2014.