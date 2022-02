Caesa dá última chance a inadimplentes antes de ser privatizada

Inadimplência chega a 80%, segundo a Companhia de Água e Esgoto do Amapá

Por ANDRÉ SILVA

Consumidores inadimplentes com a Companhia de água e Esgoto do Amapá (Caesa), que renegociarem seus débitos, terão até três anos para quitar a dívida. As contas podem ser negociadas de 22 de fevereiro até 15 de março.

Segundo a Caesa, cerca de 80% dos usuários estão inadimplentes, o que soma um valor de R$ 2,5 milhões, mensais. Além dos devedores, a companhia enfrenta um sério problema com furtos de hidrômetros.

Outro ponto negativo é o número de ligações clandestinas, os famosos ‘gatos’, que a Caesa estima serem em torno de 14 mil domicílios irregulares.

A empresa conta com 65 mil consumidores ativos em todo estado, sendo que o principal deles é Governo do Estado do Amapá, que representa atualmente 50% do faturamento da companhia.

Além disso, o GEA faz um porte de R$ 1,2 milhão por mês, o que, segundo a Caesa, garante a compra dos produtos químicos usado para o tratamento da água, e mantém o pagamento dos trabalhadores da empresa.

O presidente da Caesa, Valdinei Amanajas, alertou que os usuários inadimplentes devem aproveitar o momento e fazer o acordo que hoje possibilita parcelar a dívida em até 36 vezes. Disse ainda que não garante que a empresa que venceu o leilão de concessão, que ocorreu ano passado, dará a mesma condição de pagamento.

“Inicialmente, a companhia quer restabelecer um parcelamento que foi feito no ano passado. Nos temos, só a título de exemplo, 1 mil usuários inadimplentes que vieram a companhia, pagaram a primeira parcela da negociação e não pagaram mais. Nós estamos retomando para que essas retomem o pagamento. Eu não sei se com a nova empresa vai ter essa mesma flexibilização de fazer esse acordo”, alertou.

Os usuários que queiram negociar sua conta de água podem procurar o prédio da companhia, na Avenida Enerstino Borges, Centro de Macapá.