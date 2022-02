Camilo critica investimentos do governo federal nos municípios e gera indignação de prefeitos

Reação ocorreu depois de reportagem de O Globo

Por SELES NAFES

O deputado federal Camilo Capiberibe (PSB-AP) não esperava que a crítica dele a liberação de recursos para os municípios do Amapá fosse causar tanto descontentamento entre os prefeitos. Ao tentar desqualificar o rival Davi Alcolumbre (DEM-AP), numa reportagem de O Globo, Camilo disse que as entregas na verdade são uma estratégia que desequilibra o “jogo eleitoral”.

A reportagem de O Globo procurou relacionar com a eleição de 2022 os recursos articulados nos últimos dois anos pelo senador para obras nos municípios, compra de caminhões, tratores e até a reforma da Rodovia JK. Além disso, cita a liberação de R$ 158 milhões para a Codevasf, companhia federal que passou a atender o Amapá depois de um projeto de lei de autoria do senador. A mesma companhia concluiu a pavimentação da Linha Verde e está construindo pontes em áreas urbanas.

Os prefeitos ouvidos na reportagem elogiaram a liberação de recursos e disseram que historicamente os municípios poucas vezes tiveram oportunidade de investimentos públicos. O único deputado federal ouvido na matéria de O Globo foi Camilo, que disse:

“Ele (Davi) é o dono da Codevasf no Amapá. Isso desequilibra o jogo eleitoral. Até 2019, todos os deputados tinham os mesmos valores de recursos (emedas). O senador Davi (Alcolumbre) foi o dono do orçamento secreto em 2019 e 2020, então acumulou um volume grande de verbas. Impressiona a forma como ele faz propaganda sem parar em todas as rádios desses recursos do orçamento secreto”.

A reação dos prefeitos foi imediata e a maioria ligou para o deputado para tomar satisfações e perguntar se é para devolver os recursos, cancelar as obras e devolver caminhões coletores de lixo e outros equipamentos.

Márcio Serrão (Laranjal do Jari), Ary Duarte (Vitória do Jari), Beth Pelaes (Pedra Branca), Bruno Mineiro (Tartarugalzinho) e o presidente da Associação dos Municípios, Carlos Sampaio (Amapá), foram os que mais protestaram contra o que chamaram de ‘gol contra’ do parlamentar.

Um deles lembrou que seu município nunca tinha recebido investimentos no mesmo porte quando Camilo era governador, Capi senador, Janete deputada federal e Dilma presidente.

Uma fonte confirmou que o parlamentar, desconfiado do que se tratam as ligações dos prefeitos, tem preferido não atender ao telefone.