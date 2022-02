Caminhão colide com picape a caminho de assentamento

O acidente ocorreu na BR-156, no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ocupantes de uma picape L-200 ficaram feridos depois serem atingidos por um caminhão na noite desta segunda-feira (7), na BR-156, por volta de 19h20.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na altura do km-420 da BR-156, município de Tartarugalzinho, o caminhão, conduzido por um homem de 40 anos, tentou ultrapassar a L200.

Durante a manobra, a picape converteu à esquerda para a entrada do ramal do assentamento Entre Rios. Assim, houve a colisão entre a frente do caminhão e a lateral da L-200.

O motorista do caminhão não se feriu. Os cinco ocupantes da picape foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Macapá, três deles tiveram lesões leves e dois ficaram feridos gravemente.

Assim como o condutor do caminhão, o motorista da L-200 também fez o teste do etilômetro. Ambos deram resultado negativo. Nenhum deles havia ingerido bebida alcóolica.