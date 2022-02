Caminhão limpa-fossa passa por cima e mata mulher que pilotava moto

Acidente ocorreu nesta tarde de terça-feira (22), no município a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher foi atropelada por um caminhão limpa-fossa na manhã desta terça-feira (22), no Centro do Munícipio de Santana, a 17 km de Macapá. O caso aconteceu por volta das 10h50, próximo a um posto de combustíveis da cidade.

Segundo o 4° Batalhão da Polícia Militar, o motorista do caminhão que presta serviço para a empresa SefoSan, relatou que conduzia seu veículo na Salvador Diniz no sentido leste/oeste e quando se aproximou do cruzamento com a Avenida Santana, deu sinal de alerta indicando que faria a manobra à direita.

Ainda segundo o relato do motorista, ao olhar no retrovisor não percebeu a condutora da motocicleta modelo Biz fazendo a manobra pela sua direita. Com o barulho do forte do impacto, ele teria freado e descido para verificar o que tinha ocorrido. A moto estava embaixo da parte dianteira do caminhão.

Já a vítima, identificada como Micheli Nunes, de idade não divulgada, estava caída e agonizando atrás do veículo de grande porte. Testemunhas relataram que o caminhão-fossa passou por cima do corpo da mulher. A vítima morreu durante o atendimento médico, ainda na pista.

Foi realizado o teste de etilômetro no motorista do caminhão-fossa que atestou valor 0,00mg/l de álcool no sangue. Mesmo assim, ele foi apresentado na delegacia por homicídio culposo na direção de veículo automotor.