Carro desgovernado pega fogo após bater na rotatória do Monumento Marco Zero

Motorista conseguiu sair do carro antes das chamas tomarem conta do carro. No entanto, ele foi embora do local antes da chegada da polícia.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um carro desgovernado pegou fogo depois de capotar na rotatória do Complexo Turístico Meio do Mundo, na zona sul de Macapá. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (19), por volta de 2h.

O veículo é um Chevrolet Prisma. Ele seguia no sentido Macapá/Santana, pela rodovia Josmar Chaves Pinto, a antiga JK, quando virou na pista da rotatória e chocou-se contra a mureta de proteção do Monumento Marco Zero do Equador, um dos principais pontos turísticos de Macapá.

A polícia não confirma, mas suspeita é a de que o condutor estaria participando de um racha com outro veículo.

De acordo com o tenente Andson Ribeiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, as primeiras informações repassadas ao Centro Integrado de Operações da Defesa Social é de que o carro estaria em chamas com uma pessoa dentro.



Mas, quando os bombeiros chegaram ao local e apagaram o fogo, nenhum ocupante foi encontrado. O veículo ficou completamente destruído.

O oficial do Corpo de Bombeiros chamou a atenção para a ação de alguns curiosos que se aproximaram do veicula ainda em chamas para filmar a situação. Segundo o tenente, a aproximação foi temerária.

“Antes da Polícia chegar e isolar a área para o nosso trabalho, tivemos pessoas que chegaram perto filmando para compartilhar em redes sociais. A nossa orientação é que não se aproxime de um automóvel em chamas, pois o risco de explosão é muito alto, há um tanque de combustível no veículo. Nós temos os nossos equipamentos para a nossa proteção individual, roupas especiais, mas os curiosos não estão equipados. Numa situação dessas, o prudente é manter a distância”, orientou Andson Ribeiro.

Até a publicação desta matéria, o motorista do veículo ainda não havia sido identificado ou encontrado. O que restou do carro foi rebocado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP).