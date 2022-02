Casos de HIV/Aids crescem mais de 26% no Amapá

Nos dados atuais 62% do público infectado em 2021 são de homens entre 21 e 30 anos. O aumento é reflexo da falta de prevenção.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) registrou 338 novos casos de HIV/Aids no Amapá em 2021, representando um crescimento de 26,12%. O número é superior ao contabilizado em 2020, período em que 268 amapaenses contraíram o vírus.

Nos dados atuais 62% do público infectado em 2021 são de homens entre 21 e 30 anos. O aumento é reflexo da falta de prevenção.

Atualmente cerca de 2,8 mil pacientes são acompanhados pelo SAE/CTA. Porém, existem mais de 4,3 mil cadastrados. Essas pessoas são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, dentre outros profissionais, para adesão ao tratamento.

“Nós incentivamos para que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde para fazer a testagem rápida para sífilis, hepatites virais e HIV, e saber sim se ela convive com o vírus do HIV, entre outros. Se for positivo vir ao serviço para ser acompanhada. Uma prevenção combinada também é importante”, comentou a coordenadora do SAE/CTA, Virginia Moreira.

SAE/CTA

O espaço dispõe de consultas, realiza exame de carga viral (para identificar o volume de vírus presente no sangue), exame CD4 (que avalia o sistema imunológico para saber os fatores de contaminação e transmissão), além de dispensar a medicação adequada para cada paciente.

O Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento fica localizado na Rua Jovino Dinoá, 1251, centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

HIV e AIDS

A sigla HIV diz respeito ao vírus da imunodeficiência humana (human immunodeficiency virus). A Aids é a Síndrome da imunodeficiência adquirida (Acquired Immune Deficiency Syndrome), estado avançado do vírus no organismo que se estabelece quando o paciente não segue o tratamento adequado.

Pacientes soropositivos podem nunca desenvolver a Aids, desde que façam o tratamento com antirretrovirais, que impedem a multiplicação do vírus e tornam a carga do HIV indetectável. O consenso médico é de que o vírus indetectável.

Transmissão

O vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais (vaginal, anal ou oral) desprotegidas (sem camisinha) com pessoa soropositiva, ou seja, que já tem o vírus HIV, pelo compartilhamento de objetos perfuro cortantes contaminados, como agulhas, alicates, etc., de mãe soropositiva, sem tratamento, para o filho durante a gestação, parto ou amamentação.

Prevenção

O meio mais simples e acessível de prevenção ao HIV é o uso de preservativos masculino e feminino em todas as relações sexuais. Os preservativos são distribuídos gratuitamente em unidades de saúde e também podem ser comprados em estabelecimentos da iniciativa privada, como farmácias e drogarias.

“Texto com informações da Biblioteca Saúde e Secretária de Estado da Saúde Sesa/AP”.