Circuito Amapaense de Basquete 3×3 abre inscrições

Competição é realizada pela Sedel e acontecerá nos dias 17, 18 e 20 de fevereiro, na Escola Estadual Antônio João, no Centro de Macapá.

Estão abertas as inscrições para o Circuito Amapaense de Basquete 3×3, que acontecerá nos dias 17, 18 e 20 de fevereiro, na quadra poliesportiva da Escola Estadual Antônio João, no Centro de Macapá. A competição é realizada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

As inscrições podem ser feitas de forma on-line, sem custos, até segunda-feira, 7. Serão 20 vagas para a categoria adulto masculino, 10 para o feminino e 10 para a categoria sub-15.

CLIQUE AQUI PARA FAZER A INSCRIÇÃO

Além de troféus e medalhas, o campeão da categoria adulto masculino receberá R$ 1 mil e o vice ficará com R$ 500. Já no feminino, as vencedoras levarão R$ 500 e o segundo colocado receberá R$ 300. Na categoria sub-15, os campeões receberão R$ 300 e o vice R$ 200.

Esta será a primeira edição do Circuito Amapaense de Basquete 3×3 e vai homenagear Ernesto Sebastião Dias Neto, que faleceu em 2019 aos 74 anos. Filé, como era conhecido entre os jogadores e, principalmente, quando técnico comandando vários times, como São José, Trem e Guarany, além da seleção amapaense.