Em Oiapoque, Clécio e Davi falaram a respeito da construção de alianças e foram cautelosos ao dizer que conversam com todos de 'mente aberta'

Morando há cerca de dois meses em Oiapoque, a 590 km de Macapá, o ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís, disse no quadro SNTV que ainda não decidiu em que partido irá se filiar, e que tem procurado conversar com todos as legendas com a ‘mente aberta’. Questionado sobre qual partido desejaria ingressar, ele desconversou e disse que o “a prioridade é o Amapá”. O senado Davi (DEM), que ajuda na construção da aliança, também se posicionou Assista.