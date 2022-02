Clécio intensifica diálogos e tem ‘conversa afetuosa’ com o PT

Pré-candidato ao governo busca nova legenda, e foi recebido por um antigo 'companheiro' do PT

Por SELES NAFES

Não foi uma reunião qualquer. O encontro de ontem (8) entre o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), e o secretário geral do PT no Amapá, Marcos Roberto, foi leve e cercado de afetuosidade. Clécio foi forjado no PT, e embora agora esteja numa fase mais direcionada a outro campo ideológico, o centro/esquerda, ele tem feito questão de dialogar com os mais variados segmentos.

Em busca de uma nova legenda, o pré-candidato ao governo do Estado tem conversado com representantes de todos os partidos ‘de mente aberta’. Mas com o PT, legenda que faz parte de sua memória afetiva, a conversa teve um astral diferente.

“Foi uma conversa afetuosa, recheada de boas lembranças e de planos pro futuro”, definiu Clécio após o encontro.

Marcos Roberto foi no mesmo tom.

“Foi um prazer receber hoje em meu escritório o pré-candidato a governador Clécio. Conversamos sobre as eleições, e claro, sobre o futuro do Amapá e do Brasil”, resumiu o líder petista.