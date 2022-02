Colisão entre carro e moto deixa três feridos

Acidente ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três pessoas ficaram feridas numa colisão envolvendo uma motocicleta e uma picape Strada, na tarde deste domingo (27), em um dos inúmeros cruzamentos sem sinalização do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Uma pessoa que seguia na garupa da moto e os dois motoristas tiveram que ser levados ao Hospital de Emergência do Centro. Os nomes dos envolvidos não foram revelados pela polícia.

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível observar que o motorista da picape ainda para no cruzamento, mas depois segue. Neste momento, a motocicleta se aproxima e também avança.

Com o impacto na lateral do carro, uma das pessoas que estava na moto cai desmaiada no asfalto. Inicialmente, a informação repassada à polícia era de um óbito no local, o que não foi confirmado com a chegada do Bptran e do Samu.

Segundo o sargento Glauber, o Código de Trânsito Brasileiro diz que em cruzamentos sem sinalização, ambos os veículos devem parar.

“Por conta disso, não podemos dizer que a causa do acidente foi a sinalização. Na autoescola, o condutor aprende condução defensiva e tem que praticar. A sinalização é deficiente, sim, mas os condutores são imprudentes”, comentou o sargento.

O HE não informou sobre o estado de saúde das vítimas.