Colisão provoca explosão e deixa feridos na Duca Serra

Motoristas foram levados para o HE

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Dois carros colidiram de frente e pegaram fogo na tarde desta quinta-feira (10), na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá. De acordo com o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), não houve vítimas fatais.

O acidente aconteceu por volta das 15h no perímetro urbano próximo ao Loteamento Amazonas, e envolveu uma Saveiro e um Fiat Argo. Segundo o BPRE, não há informações sobre quem vinha na contramão. O impacto foi tão forte que o motor da picape foi arrancado.

No momento do acidente chovia bastante e motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar. Eles conseguiram retirar os motoristas dos carros já em chamas.

“Não se sabe quem vinha no sentido oposto porque os carros bateram e giraram. Os oficiais que atenderam a ocorrência foram ao local para colher depoimento dos condutores para saber quem vinha em qual sentido”, adiantou a capitã Angélica Sousa, chefe da Divisão de Relações Públicas do BPRE.

Os condutores receberam os primeiros atendimentos na ambulância do Corpo de Bombeiros Militar que também deslocou outra viatura ao local para conter as chamas. Em seguida, as vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência.

Os policiais do BPRE estão no hospital falando com as vítimas para pegar mais detalhes sobre o acidente.

Os motoristas foram identificados como Antônio Marcos Freitas Marreco, de 50 anos, e Aderval Nascimento Sanches, de 41 anos.