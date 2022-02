Concurso em Pedra: Beth Pelaes retoma organização do certame

Edital deve ser publicado ainda na primeira quinzena de fevereiro

Compartilhamentos

Pedra Branca do Amapari, a 189 km de Macapá, vai mesmo realizar concurso público. Nesta quinta-feira (3), a prefeita Beth Pelaes (DEM) retomou as atividades da banca que irá organizar o edital do concurso, que deve ser publicado na primeira quinzena de fevereiro com provas previstas para abril.

O concurso será conduzido pelo instituto Metrópole Soluções Empresariais, e vai ofertar vagas a profissionais de níveis médio e superior, além de pessoas portadoras de deficiência.

Beth Pelaes tinha prometido realizar o concurso no discurso de posse do segundo mandato, em janeiro de 2021, após a redução de casos de covid-19.

As atividades do grupo de trabalho instituído para tomar as primeiras providências para o concurso chegaram a ser suspensas durante a pandemia, mas agora os trabalhos foram retomados.

“Após esse longo período de incertezas que a pandemia nos trouxe, estamos retomando nossas propostas de gestão e avançando nas mais diversas áreas e o concurso público é uma delas”, explicou.

O último concurso da prefeitura ocorreu em 2012 e contratou 46 membros para a Guarda Civil Municipal. A banca ainda vai definir quantas vagas e quais setores irão contratar.

“Prestar serviços com qualidade para a população é a finalidade da prefeitura, e os servidores são essenciais nesse processo. Com a saída de profissionais que se aposentaram ou que se retiraram, o concurso público faz-se necessário para repor o quadro e atender a demanda pela qualificação dos serviços”, disse o secretário Municipal de Administração (Semad), Eduardo Cantuária.