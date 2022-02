Covid-19: 30% dos internados são crianças

A maioria dessas internações infantis no Amapá são de menores não vacinados.

Compartilhamentos

As crianças representam 31,34% das internações por covid-19 do Amapá. O dado é da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Estado divulgada nesta semana epidemiológica.

Segundo o relatório, só no mês de fevereiro, 31 crianças foram internadas com a doença em hospitais da rede pública e privada do Amapá. Desse número, nenhuma havia tomado a vacina contra a doença. Adultos representam 61,66% dos hospitalizados com a doença.

Apesar disto, em fevereiro, nenhum óbito infantil por covid-19 foi registrado até o momento, de acordo com a SVS.

Apenas 6% do público alvo de 5 a 11 anos de idade foi alcançado até o momento, o equivalente a pouco mais de 7,8 mil crianças. O quantitativo está abaixo da meta de 113 mil crianças imunizadas em todo Amapá.

A vacinação infantil contra a Covid-19 começou em janeiro deste ano no Amapá. A campanha teve início com aplicação de doses pediátricas da Pfizer/BioNTech para o público de 5 a 11 anos de idade e, posteriormente, com a Coronavac para crianças de 6 a 11 anos.

A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde de todos os municípios do Amapá. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao cronograma de sua cidade para levar a criança.