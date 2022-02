Covid-19: amigas comemoram resultado negativo em novo ponto de testagem

Serviço de testagem para pessoas com sintomas leves começou a funcionar nesta quarta (2), na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Rita Cunha da Silva, de 57 anos, trabalha comercializando polpas de frutas. Já dona Maria Mercedes, de 59, com a venda de açaí. Ambas, são vizinhas e estavam impossibilitadas de trabalhar por motivos sérios. Uma por ter contraído a covid-19 e a outra por suspeitas da doença.

Na manhã desta quarta-feira (2) foram em busca de diagnóstico no novo ponto de testagem fixo para pessoas com sintomas leves em Macapá.

Mãe de 4 filhos, Rita, apresentou, no início do ano, fortes sintomas da covid. Há cerca de três semanas, seu primeiro exame deu negativo. Logo depois, viajou a trabalho para região do Vila Nova. Na semana seguinte, atestou positivo. Hoje, sem sintomas, foi fazer a contraprova.

“Incomoda um pouco, mas é necessário. A gente fica isolado e as pessoas nos evitam, isso dói. Esse novo ponto aqui ajudou muito, porque não deixavam a gente fazer nas outras UBS´S, mas a gente precisa saber se tem o vírus para não infectar as pessoas e viver bem. Agora é só esperar o resultado”, falou a autônoma.

Enquanto Rita saia da coleta da testagem, dona Maria Mercedes, que em março de 2020 pegou covid e chegou a ser internada, recebeu o resultado. Ela esperou mais 15 minutos para saber o diagnóstico da amiga Rita.

“Tive mal-estar, fraqueza, muita tosse, desmaiava, fui internada. Depois dos remédios e cuidados fiquei boa. Como esse ano veio de novo, começou a me dar febre e tosse. Como eu tenho criança pequena, meu esposo pegou derrame e tenho problema no coração, vim fazer para prevenir, precisava trabalhar e voltar segura pra igreja. Tem que ter consideração pelas pessoas para saber se tem ou não para não espalhar”, detalhou.

Os resultados dos exames de Rita e Mercedes deram negativos. Elas celebraram.

“Agora sim vamos voltar a trabalhar, graças a Deus”, aliviou-se Rita.

As simpáticas senhoras foram algumas das centenas de pessoas a ir na quadra da Igreja Jesus de Nazaré neste 1° dia. Este novo ponto funcionará de segunda a sexta das 8h às 14h.

No local também é ofertado o reteste para pacientes com cinco dias após o início dos sintomas e não apresentam manifestação da doença nas últimas 24h.

“O paciente que já está com 7 dias de evolução ele não precisa retestar para voltar ao seu local de trabalho, ele já está apto para trabalhar desde que ele esteja sem febre, sem cansaço, em bom estado geral”, orientou a secretária municipal de saúde Érica Aymoré.

Os responsáveis pela testagem são acadêmicos dos cursos de saúde da Faculdade Anhanguera.