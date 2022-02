Covid-19: apenas 7% das crianças foram vacinadas no Amapá

Até essa terça-feira (22), das 113 mil que precisam vacinar, apenas 7.809 receberam umas das doses dos imunizantes.

Por ANDRÉ SILVA

O número de crianças vacinadas no Amapá contra covid-19 ainda é muito baixo. Das 113 mil que precisam ser vacinadas, apenas 7.809 tomaram a primeira dose do imunizante, o que representa aproximadamente 7% do público-alvo, que possui faixa etária de 5 a 11 anos.

Em 2020 e 2021, oito crianças morreram em decorrência da doença. Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) e do Ministério da Saúde (MS).

De acordo com o Painel Coronavírus, alimentado pelo estado, o Amapá tem 20 leitos operacionais para crianças, destes, 7 estão ocupados.

Para o superintendente de vigilância em saúde, Dorinaldo Malafaia, é preciso que os municípios criem estratégias para que mais crianças sejam alcançadas com a vacina.

Ele ressaltou que os números são preocupantes e estão bem longe da meta. Para que as crianças voltem a estudar em segurança, é preciso que haja um esforço dos municípios na criação de estratégias educativas para convencer os pais a levarem seus filhos aos postos de vacinação, afirmou o superintendente.

“É preocupante, principalmente porque nós queremos ter o funcionamento pleno do calendário escolar”, disse o superintendente.

Malafaia assegurou que todos os municípios estão abastecidos com a vacina e que não há falta do imunizante.

“Nós temos vacina suficiente para atender tanto o público infantil, como o adulto. Temos vacina suficiente para alcançar até um público maior. Temos hoje 113 mil crianças que precisam ser vacinadas. É uma cobertura vacinal muito baixa e isso nos preocupa. Precisamos fazer a proteção para que as crianças possam retornar para as atividades escolares com mais segurança”, finalizou o superintendente.

A SVS informou, ainda, que as vacinas disponíveis para as crianças nesta faixa etária são a Pfizer pediátrica e Coronavac. As doses estão sendo disponibilizadas nos postos de vacinação e Unidades Básicas de Saúde indicado por cada município.

Foto de capa: Ascom/PMM