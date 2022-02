Criminoso é encontrado morto após furtar TV

Polícia Civil acredita que série de arrombamentos no bairro deixou moradores furiosos com o bandido, que ainda não teve o nome identificado

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado apenas como ‘Bagaço’ foi morto com dois tiros, na madrugada desta sexta-feira (11), na zona sul de Macapá. De acordo com informações da polícia, a vítima era viciada em drogas e apontada como autor de uma série de delitos na região.

O homicídio aconteceu por volta de 3h30min, na 4ª Avenida do Conjunto Hospital de Base, no Bairro do Buritizal. Após uma sequência de ao menos cinco disparos, moradores acordaram e disseram ter visto um carro vermelho deixando a cena do crime e a vítima já caída em via pública. O Samu foi chamado e confirmou o óbito no local.

Militares do 1º Batalhão da PM e uma equipe de investigadores comandada pelo delegado Wellington Ferraz fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso.

“Pelo menos duas perfurações no flanco esquerdo de disparo de arma de fogo, ao que tudo indica de revólver, porque não foi encontrado nenhum estojo de munição. Equipes da PM que estavam aqui perto, chegaram a ouvir os disparos, chegaram rápido, mas não havia mais ninguém”, comentou o delegado.

TV

Porém, próximo ao corpo, uma televisão jogada na frente de uma casa chamou a atenção da polícia. A suspeita é de que Bagaço furtou o aparelho momentos antes de morrer.

Por isso, a morte do suspeito é atribuída aos inúmeros delitos que ele vinha cometendo, principalmente furtos em residências.

“Temos algumas imagens que estamos catalogando para ver a dinâmica de quem efetuou esses disparos. Ele cometia crimes e despertou a fúria de muitos moradores que tiveram as residências arrombadas”, acrescentou.

A Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe) faz buscas por imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o veículo visto na área e a autoria do crime.