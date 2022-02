Davi e Furlan anunciam 1ª UBS Pediátrica do Amapá e nova UTI fluvial

Unidade na capital do Amapá, será referência para crianças e adolescentes cardiopatas, oncológicos, asmáticos, com fibrose cística e autistas.

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi anunciada nesta terça-feira (8) a construção da 1ª Unidade Básica de Saúde Pediátrica do Amapá, que será sediada em Macapá. O comunicado foi feito durante um encontro para prestação de contas entre o senador Davi Alcolumbre (DEM) e o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania).

A UBS será referência para crianças e adolescentes com especificidades, como: cardiopatas, oncológicas, asmáticas, com fibrose cística, com transtorno do espectro autista (TEA), e outras patologias.

O investimento total é de R$ 3 milhões articulados por Davi. Em dezembro de 2021, o senador liberou R$ 1,5 milhão para a construção da UBS e disponibilizará a outra metade do recurso para a instalação de equipamentos e mobiliário.

Segundo a ex-secretária de saúde Karlene Lamberg, ainda está sendo feito um estudo do local onde será construída a UBS Pediátrica. A entrega está prevista para os próximos meses.

“Fomos até gabinete do senador que prontamente destinou o recurso, tanto esse como o recurso da nossa ambulancha que será uma UTI fluvial para transporte de pacientes graves das ilhas para Macapá. Esses recursos devem estar entrando na conta até abril, que vai imediatamente nos possibilitar já que nossas construções tem sido entorno de três meses, entregar ainda no primeiro semestre essa UBS”, estimou.

A ideia partiu através de uma indicação do vereador Claudiomar Rosa (AVANTE), que foi a Brasília, em março de 2021, apresentar o projeto a Davi.

“É um sonho coletivo que o senador Davi abraçou. Agora nossas crianças terão um espaço para serem cuidadas. Outro ponto importante é a homenagem ao médico Leonai Garcia, que será batizada a UBS Pediátrica”, disse Claudiomar Rosa.

A UBS Pediátrica terá classificação porte 4, o que significa capacidade para abrigar, no mínimo, quatro equipes de atenção básica, com número compatível de profissionais.

“É um passo que a gente dá, isso tem custos. Isso terá uma folha aumentada, mas a prefeitura ela não tem deixado de encarar os problemas. Senador Davi meu muito obrigado, a gente quer continuar essa relação, a gente que continuar nessa parceria e saiba que todo real que o senhor coloca para prefeitura de Macapá nós vamos executar e prestar contas”, falou Furlan.

Prestação de contas

Em 2021, Davi destinou cerca de R$ 25 milhões para diversas áreas da saúde de Macapá. Os recursos alocados foram destinados ao pagamento da folha dos servidores municipais, compra de medicamentos, investimento no Programa Saúde da Família (PSF), Atenção Básica de Saúde e aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básicas de Saúde de Macapá.

“São recursos significativos, o montante para o nosso município de Macapá soma R$ 25 milhões, é um recurso extraordinário que foi muito importante em 2021 (…) a nossa atuação em Brasília junto ao governo federal é para viabilizar os recursos necessários para nosso estado. Fica a representatividade desses recursos, importância desse valor, e no final o serviço prestado a população”, destacou Davi.

UBS Fluvial com UTI Móvel

Trata-se da aquisição de uma ambulancha, utilizada para atendimento das comunidades ribeirinhas. Também com articulação de Davi foi destinado R$ 1 milhão através de convênio já assinado com o programa Calha Norte.

O veículo marítimo será adaptado para Unidade de Transporte Avançado com UTI móvel e capacidade para socorro de média e alta complexidade que atenderá dezenas de comunidades residentes as margens dos rios da região.

Furlan disse que investiu R$ 240 milhões na saúde em 2021. A projeção do balanço geral anual é um investimento de 18% no orçamento.

Estiveram participando da solenidade membros do Ministério Público, Poder Judiciário, Câmara de Vereadores e outras autoridades.