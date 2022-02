Davi e Waldez anunciam reforma da antiga Rodovia JK e entregam caminhões de limpeza

Na mesma solenidade foi implantada a Superintendência Regional da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Na manhã desta quarta-feira (2), o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o senador Davi Alcolumbre (DEM) anunciaram um convênio de R$ 60 milhões para a reforma – que inclui nova pavimentação – da Rodovia Josmar Chaves Pinto, a antiga JK, que liga a zona sul de Macapá ao Bairro da Fazendinha e ao município de Santana.

O anúncio foi feito na mesma solenidade de implantação oficial da 11ª Superintendência Regional (SR) da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Macapá. Na ocasião, o diretor-presidente da Companhia, Marcelo Moreira, deu posse ao engenheiro Hilton Rogério como superintendente da SR Amapá.

Os recursos de R$ 60 milhões para requalificação da Rodovia Josmar Chaves Pinto foram articulados pelo senador Davi.

Segundo o governador Waldez, a via será revitalizada de Macapá ao Igarapé da Fortaleza. Este projeto estará pronto em março. Em abril inicia o processo licitatório para a mobilização ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.

“Isso é impactante, aqui será transformador, a modernização, a implantação de retornos, melhoramento e implementação de rotatórias, sinalização, iluminação das duas laterais, implantação de ciclovia de Macapá até a Fazendinha, inclusive, tá contemplada da rotatória até a praia beneficiando toda a vila. Vamos gerar empregos e melhorar a infraestrutura em todos os aspectos”, disse Waldez.

Segundo ele, a parte que contempla Santana faz parte de um outro projeto que está sendo trabalhando entre a Secretaria Estadual de Transporte (Setrap) e a prefeitura da cidade.

Também na cerimônia, ocorrida no Parque de Exposições da Expofeira, foram entregues 20 caminhões coletores de lixo a prefeituras de 12 municípios do Amapá.

Os recursos para a aquisição dos veículos foram articulados pelo senador Davi, em Brasília (DF). Cada um foi adquirido por R$ 400 mil, total de R$ 8 milhões. Alcolumbre falou das entregas e novos projetos.

“É um processo gigantesco de promoção do desenvolvimento econômico do Amapá com o olhar para todas as vertentes, desde o fortalecimento dos municípios, que é fundamental, até esse gerenciamento e a parceria do governo do estado e do governo federal para a gente fazer essas entregas para o povo do Amapá. Nada está ficando pra trás”, enfatizou Davi.

Hoje, os municípios contemplados foram: Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari (3), Mazagão (2), Oiapoque (3), Pedra Branca do Amapari (2), Porto Grande (3), Pracuúba e Serra do Navio. As outras cidades foram beneficiadas anteriormente.

“Esses carros coletores vão fazer uma diferença muito grande nas vidas das comunidades. Então, o nosso agradecimento em nome dos prefeitos e prefeitas do estado do Amapá ao empenho e dedicação do Davi para transformar realmente a vida dos amapaenses. É mais uma demonstração de um trabalho organizado e coletivo pensando em todos”, disse o Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amapá (AMEAP), Carlos Sampaio – que também é prefeito do município de Amapá.

Codevasf

A é uma empresa pública brasileira vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, cuja missão é desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, para a redução das desigualdades regionais.

Em menos de dois anos, a Codevasf já investiu cerca R$ 270 milhões no Amapá.

“A Codevasf existe há 47 anos atendendo as regiões mais carentes do país e agora estamos também atendendo o Amapá, esse é o reconhecimento do governo federal com o estado, com a população e se deve ao Davi e à bancada federal. Aqui, também teremos projetos para fortalecer cadeias produtivas”, falou o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira.