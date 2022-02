Uma importante lição de vida nos aguarda na análise do capítulo 34 de Gênesis

Bom dia! A única filha de Jacó era curiosa e isso causou uma tragédia sem precedentes, na época. Ela foi vítima de violência sexual, e isso causou uma sequência de acontecimentos terríveis com pessoas inocentes e continuou gerando consequências anos depois. Diante da sede de vingança, procure a verdadeira justiça. Ouça a análise do capítulo 34 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (16).