Delegado analisa vídeos e avalia pedir prisão de oficial que matou colega

Arma usada no homicídio: Delegado que investiga assassinato de tenente da PM, disse que versão do acusado será confrontada com demais provas

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O delegado Luiz Carlos Gomes Júnior, da Delegacia de Homicídios de Macapá (Decipe), revelou que a polícia já tem imagens de câmeras de segurança do local onde ocorreu o homicídio do tenente Kleber Santos, morto com um tiro na cabeça após uma suposta discussão de trânsito.

O crime ocorreu quando o tenente levava o filho para a escola, no cruzamento da Avenida Cora de Carvalho com a Rua Odilardo Silva, no Bairro Central. O capitão da reserva (e não major) Joaquim Pereira da Silva, de 61 anos, autor dos disparos, negou em depoimento que tenha ocorrido algum desentendimento entre ele e a vítima no trânsito, e que não sabia que havia uma criança no carro.

“Ele nega que teriam discutido ou ocorrido algum desentendimento antes da ameaça e disparo, que não sabe o motivo porque a vítima teria agido assim contra ele. Temos imagens de câmeras do local, vamos ouvir testemunhas e confrontar com a versão do acusado e outras informações”, explicou o delegado.

“Ele (o capitão) disse que todos os fatos aconteceram na Rua Odilardo Silva, e que se deparou com o tenente apontando a arma para ele”, acrescentou.

O capitão se apresentou no fim da manhã desta sexta-feira (25) no Ciosp do Macapaba, onde funciona a Delegacia de Homicídios. Ele entregou a pistola .40 usada no crime (foto em destaque) e alegou legítima defesa.

O carro dele, uma picape Ranger, tinha sido abandonada por ele na Avenida Presidente Vargas logo após o crime, perto da casa de parentes. O veículo foi apreendido para perícia.

A pistola está legalizada e registrada no nome do capital. Como estava fora do flagrante e se apresentou espontaneamente, ele aguardará em liberdade, pelo menos por enquanto.

“Agora toda possibilidade de prisão tem que vir através de uma ordem judicial. Vamos reunir esse conjunto de informações para que o caso seja analisado pelo Judiciário com a possibilidade dele responder preso”, concluiu.