Detento se passava por delegados e exigia dinheiro para não investigar pessoas, diz polícia

Celulares usados para aplicar o golpe foram apreendidos por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Um golpe aplicado de dentro do sistema prisional do Amapá foi descoberto pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), que cumpriu mandado de busca e apreensão e encontrou os celulares que eram usados para extorquir as vítimas.

Os aparelhos foram apreendidos na última sexta-feira (19) dentro de uma das celas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), localizado na zona oeste de Macapá.

Segundo as investigações um detento, que não teve o nome divulgado pela polícia, por telefone, se passava por delegados da Polícia Civil e exigia dinheiro das vítimas com quem fazia contato para não serem investigadas.

De acordo com a delegada Aurea Uchoa, os crimes investigados são de estelionato e extorsão.

“Apreendemos o principal aparelho telefônico utilizado no crime, além de outros três celulares e diversos chips. Agora vamos analisar o material e prosseguir com o inquérito”, explicou a delegada.

A ação policial contou com a colaboração do Grupo Tático Prisional (GTP) e de Policiais Penais.