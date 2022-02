Diarista que ensina crianças carentes a ler e escrever luta contra o câncer

Cerca de 15 crianças são atendidas pelo projeto da diarista Eliana Vilhena Batista em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A família da diarista Eliana Vilhena Batista, de 49 anos, que desenvolve trabalho social com crianças carentes na Zona norte de Macapá, está pedindo ajuda para custear o seu tratamento.

Ela foi diagnosticada com câncer no colo do útero há um mês e está internada em estado grave, na UTI do Hospital Alberto Lima (Hcal).

A diarista, mãe de seis filhos, é natural de Breves, cidade Paraense, mas desde criança mora no Amapá. Ela é evangélica. Mora com o marido e a filha caçula de 11 anos, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. É lá que ensina meninos e meninas a ler, escrever e a “andar nos caminhos do Senhor”, como relatou a filha, Diane Batista dos Santos, de 30 anos.

“Essa era a ocupação dela antes de ser acometida pela doença: se dedicar a sua igreja e ao seu projeto com as crianças”, disse.

O diagnóstico do câncer, segundo a filha, aconteceu após vários episódios de sangramento e internações provocados por um mioma. No último, ela foi internada na Maternidade Mãe Luzia e, após exames mais precisos, a malignidade foi confirmada.

A filha lembrou que a todo o momento – antes de ser intubada – a mãe se mostrava muito forte, disposta a vencer a doença.

“Sabe, nós filhos estamos nos mantendo firmes porque até o ultimo ela não fraquejou, em nenhum momento ela entrou em desespero. É uma mulher de força e fé como nunca vi antes. A todo momento ela esteve plena, infelizmente precisou ser intubada há três dias atrás e teve uma piora no estado clinico”, relatou, emocionada, a filha.

Os filhos e o marido, precisam de ajuda para os cuidados pessoais, exames e medicamentos da diarista, por isso estão disponibilizando um número PIX para receberem as doações que é o 9699158-8833.

Para informações os leitores podem entrar em contato pelo telefone 99206-4774 e falar com a Diane.