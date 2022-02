Dupla em moto roubada resiste à abordagem e morre ao trocar tiros com o Bope

Conflito ocorreu no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois jovens suspeitos morreram em confronto com o Bope na noite desta terça-feira, 1, no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

A PM informou que eles transitavam nas proximidades do Sambódromo, numa motocicleta roubada, quando desobedeceram a ordem de parada e passaram a fugir e atirar contra duas equipes da Rotam – Companhia do Bope.

O revide ocorreu após alguns minutos de perseguição, com sinais sonoros e luminosos da viatura ligados, já na Rua Victa Mota Dias (que passa em frente ao estádio Zerão) os suspeitos foram baleados e caíram com 2 pistolas em punho.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros e outra do Samu foram ao local. Contudo, já não havia mais nada a ser feito.

De acordo com o comandante da equipe responsável pela ocorrência, a motocicleta em que a dupla estava, vinha sendo usada numa série de roubos na capital amapaense.

“Depois que essa moto foi relatada em várias ocorrências de roubo na zona sul, nossas equipes sabiam da placa e das características dela. Durante o patrulhamento, nossas equipes avistaram esse veículo e quando foram proceder a abordagem, os dois indivíduos em cima dela tentaram fugir, foram alcançados e começaram a disparar. No revide, foram atingidos”, resumiu.

Após a perícia e remoção dos corpos, o caso foi levado ao conhecimento do delegado de plantão do Ciosp do Pacoval. Até a manhã desta quarta-feira (2), a polícia ainda não havia divulgado os nomes dos suspeitos.