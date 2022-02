É preciso confiar; OUÇA

Acompanha a análise do capítulo 20 de Gênesis

Bom dia! Parte da sociedade da época de Abraão era muito hostil e selvagem, e era comum esposas serem tomadas a força de seus maridos. Gênesis capítulo 20 mostra Abraão tentando esconder que Sara, com 90 anos, era a sua esposa. Ele tinha medo de morrer por isso e não confiou em Deus. Apesar de ser o Pai da Fé, ele também era um pecador. O que Deus faz mostra que mesmo em meio a nossos erros, Ele age em nosso favor. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (2).