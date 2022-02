Educadores: com aumento real de quase 30%, piso de Santana ultrapassa o de Macapá

Em Santana, os salários dos educadores da rede municipal agora variam entre. Foto: Fernando Santos

Os professores do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá, receberam o primeiro salário do ano com um aumento real de quase 30%, ou seja, 5% maior que o piso pago pela prefeitura da capital.

Em dezembro, os vereadores aprovaram o projeto enviado pelo prefeito Bala Rocha (PP) reajustando em 23,56% os salários. A correção foi referente 2018, 2019 e 2020, anos que foram ignorados pela gestão de Ofirney Sadala (PHS) a professores, pedagogos e psicopedagogos. Além dos 23,56%, os profissionais receberam este mês mais 5% da data-base de 2019, totalizando 28,56%.

O professor de ensino fundamental (sem curso superior), que antes recebia R$ 2.850,76, passou a receber em janeiro R$ 4.144,41. Segundo o secretário de Educação de Santana, Amarilson Guilherme do Amaral, foi o maior aumento da história do município.

Enquanto o piso da prefeitura de Macapá é de R$ 2.886,24, em Santana esse valor é de R$ 3.002,98.

“Seguindo as orientações do prefeito Bala Rocha, conseguimos organizar as contas, pagar o abono aos profissionais da educação em dezembro e garantir aumento para todas as categorias, não somente para os professores (…) preservando a tabela salarial do magistério sem alterar os percentuais entre classes e níveis na carreira”, observou.

Com o aumento, o menor salário de professores de Santana passa a ser de R$ 3.753,73 e a maior é de 9.211,79.

“A valorização do profissional da educação é o primeiro passo para se garantir uma educação de qualidade. Eu me comprometi em respeitar os direitos de progressão e promoção funcionais dos servidores e estou cumprindo”, disse o prefeito.

Também houve reajustes para os auxiliares educacionais (30%, além da data-base de 5%) e para os profissionais do magistério do regime de dedicação exclusiva (50% de gratificação).