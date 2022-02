Ele é fiel em Suas promessas; OUÇA

Acompanhe a análise do capítulo 36 de Gênesis

Bom dia! O capítulo 36 de Gênesis é importante porque nos ajuda a entender conflitos que ocorreriam no futuro com o povo de Israel, e lista os filhos e Esaú teve com diferentes esposas. Os dois irmãos (Esaú e Jacó) se separaram para ocupar terras mais vastas com o povo, dando origem ao conflito com os edomitas. Contudo, o Senhor sempre é fiel ao que promete. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (18).