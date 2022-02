Chegamos ao capítulo 20 de Gênesis

Bom dia! O nascimento de Isaque, filho de dois idosos, Sara e Abraão, foi mais um dos muitos sinais do poder de Deus que sempre cumpre as suas promessas. Somos todos filhos do mesmo Pai. Ouça a análise do capítulo 20 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá e tenha uma ótima quinta-feira (3).