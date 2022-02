Gênesis 32 narra dois acontecimentos importantes na jornada do patriarca Jacó

Bom dia! Antes do reencontro com Esaú, o irmão enganado, Jacó encontrou com um anjo de Deus e lutou contra ele durante várias horas. Esses acontecimentos narrados no capítulo 32 de Gênesis têm significados importantes que dariam origem à nação de Israel. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana!