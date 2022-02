Vamos ouvir a análise do capítulo 37 de Gênesis, que começa a contar a história de José

Compartilhamentos

Bom dia! O capítulo 37 de Gênesis inicia a história de Jacó e seus descendentes, entre eles José, que foi traído e vendido pelos irmãos no Egito. Mas Deus tem maneiras incríveis de ajustar as coisas. Vamos ouvir a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado (19).