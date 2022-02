Em assembleia indígena, Clécio recebe carta de caciques

FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA

Lideranças relataram necessidades como reforma da rede elétrica

Por SÍLVIO SOUZA, de Oiapoque

Lideranças indígenas da região de Oiapoque, a 590 km de Macapá, entregaram uma carta aberta ao pré-candidato ao governo do Estado, Clécio Luís (sem partido), contendo uma série de reivindicações. Foi durante uma maratona de visitas a aldeias das etnias palikur e galibi marworno.

Na aldeia Kumenê, a 5 horas de barco da sede de Oiapoque, o cacique Safonias Hipólito, do povo Palikur, entregou a Clécio a carta com solicitações básicas, entre elas a reforma de rede elétrica, a compra de transformadores de energia e a abertura de um ramal com acesso a BR-156.

“Ele fez como se fosse um indígena saindo daqui e indo para Oiapoque, que é uma situação muito difícil. E esse esforço que ele está fazendo é uma mostra que ele está interessado e isso deixa o povo Palikur muito contente”, declarou o cacique.

Em Kumarumã, a duas horas de voadeira de Kumenê, Clécio também foi recebido pelos caciques, ouviu reivindicações e recebeu um cocar entregue pelo vereador Noel Henrique, do povo Galibi Marworno, como demonstração da hospitalidade indígena. Para o Cacique da aldeia Kumarumã, Cristiano Narciso, a ida de Clécio à aldeia pode ser o início de um trabalho em parceria em prol dos povos indígenas.

“Conversei com ele em Oiapoque e pedi para ele vir a nossa comunidade, ver a quantidade de pessoas, conhecer a nossas demandas e preocupações. E ele vir aqui faz a gente ver que é uma pessoa realmente que se preocupa em conhecer de perto a nossa realidade”, disse Cristiano.

Além de Kumarumã e Kumenê, Clécio já reuniu com as lideranças das principais aldeias de Oiapoque em 3 meses morando na região fronteiriça, esta semana o ex-prefeito encerra a agenda no município.