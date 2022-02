Em Macapá, casas são usadas como ‘fumódromos’ de crack

No Bairro do Trem, polícia encontrou uma dessas residências que abrigam usuários de crack

Por ANDRÉ SILVA

A Delegacia de Trafico e Entorpecente (DTE) fechou um ‘fumódromo’ de usuários de crack que funcionava em uma casa localizada no Bairro do Trem, zona central de Macapá. No momento da batida, os policiais encontraram oito pessoas no local, entre eles uma mulher que mantinha a residência. Ela foi presa e vai responder por tráfico de drogas.

A operação ocorreu na noite da última quinta-feira (10), e foi acompanhada pelo jornalista Ney Pantaleão, que cedeu as imagens ao Portal SelesNafes.Com.

Chamou a atenção dos policiais o tamanho da casa que tem oito quartos e é de dois andares. De acordo com o delegado Sidney Leite, o lugar já funciona há algum tempo e foi apontado em denúncias anônimas.

Leite relatou que a casa era frequentada por usuários que antes consumiam crack nas ruas.

“A gente não vê esses usuários de crack por aí pela rua, porque existem esses lugares aí onde a gente diz que eles se ‘internam’. São locais que uma pessoa mantém. Essas pessoas muitas vezes nem vendem (droga), mas mantém o lugar e de alguma forma é beneficiada. Nesse caso lá era uma senhora e essa senhora era viciada. Ela mantinha a casa e outras pessoas vendiam”, explicou o delegado.

Leite disse que não apreendeu porções maiores de droga porque, quando os usuários perceberam a chegada dos policiais, trataram de se desfazer da substância.

A dona da casa foi presa e vai responder por tráfico de droga. Segundo o delegado, quem mantém locais para serem usados para o consumo da droga está sujeito as mesmas penas de quem trafica, ou seja, penas entre 5 a 15 anos. Além da dona da casa, mais três usuários foram levados para a delegacia para prestarem depoimento.

Sidney Leite enfatizou que lugares como esse, onde as pessoas vão apenas para consumir drogas, estão no radar da polícia.