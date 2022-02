Em Macapá, eventos com mais de 500 pessoas devem exigir 2ª dose e teste negativo

Medidas já estão em vigor nesta terça-feira (2). Decreto municipal foi publicado nesta terça-feira (1º).

Compartilhamentos

Eventos com mais de 500 pessoas deverão exigir comprovante de vacinação com a 2ª dose da vacina contra a covid-19 e resultado negativo para a doença, com testagem realizada em até 72 horas antes do evento. A regra vale para shows, congressos e jogos, entre outros.

A comprovação poderá ser feita através do cartão de vacinação ou comprovante digital emitido pela plataforma ConecteSUS, acompanhados de documento oficial com foto.

A nova medida, que está em vigor partir desta quarta-feira (2) em Macapá, é a novidade das regras de combate à disseminação do coronavírus na capital do Amapá que valerão até o dia 14 de fevereiro.

O município também manteve a suspensão de shows artísticos, festas e eventos carnavalescos, realizados pelo poder público municipal ou pela iniciativa privada. Também continua em vigor a redução da taxa de ocupação em eventos sociais, em ambientes abertos ou fechados, para 50%.

Veja os decretos com as regras:

Decreto Municipal 407/2022

Decreto Municipal 392/2022a