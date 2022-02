Em Macapá, polícia investiga advogado trabalhista que enganava clientes

Delegado Leonardo Alves investiga o advogado que foi indiciado em cinco inquéritos e responde a outros. Foto: Olho de Boto/SN

Um advogado de 55 anos está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá, acusado enganar clientes em ações trabalhistas. Ele foi indicado na sexta-feira (25) em nada menos que cinco inquéritos pelo crime de apropriação indébita.

As investigações estão sob responsabilidade do delegado Leonardo Alves. Segundo ele, as denúncias contra o advogado remontam o ano de 2018.

Durante os inquéritos, a polícia afirma que ficou constatado que depois do julgamento das ações o advogado recebia as verbas integralmente, mas não repassava nenhum valor aos clientes.

“Não repassava nem um centavo aos clientes, que se tornavam vítimas dessa apropriação, já que o advogado deveria reter consigo apenas o valor estipulado a título de honorários”, explica o delegado Leonardo Alves, que não divulgou o nome do advogado.

Ainda de acordo com Alves, os clientes relataram que procuraram o advogado diversas vezes para receber suas indenizações, mas o defensor não os atendia por telefone e nem pessoalmente, “evidenciando a sua má-fé e o seu dolo”.

A Polícia Civil ainda irá comunicar oficialmente a OAB para que leve o caso ao Conselho de Ética da instituição, o que pode resultar em penalidades ao advogado que já responde pelo mesmo crime em outros inquéritos.