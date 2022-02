Em menos de 24h, acidentes de trânsito deixam 5 mortos

Acidentes ocorreram na capital, Macapá, e em municípios do interior.

Por RODRIGO ÍNDIO e OLHO DE BOTO

Cinco mortes foram registradas em acidentes de trânsito ocorridos durante o final de semana no estado do Amapá. Os casos envolvem imprudência, alcoolismo e CNH vencida desde 2013.

BR-210

O primeiro caso foi registrado na tarde de sábado (19). Pouco antes das 16h, dois homens morreram no KM-46 da BR-210, trecho que liga Macapá a Porto Grande, em uma colisão envolvendo uma picape Strada e um micro-ônibus.

As vítimas fatais foram identificadas como Valdemiro Florenza Diniz, de 68 anos – condutor da picape, e Márcio de Oliveira Moraes, de 48 anos – passageiro do micro-ônibus.

Uma possível ultrapassagem indevida pode ter ocasionado o acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Outras três pessoas foram encaminhadas com ferimentos leves ao hospital para atendimento médico. Ainda não se sabe do quadro clínico delas.

Jesus de Nazaré

Já na madrugada de domingo (20), por volta de 1h, um homem que saiu para comprar cigarros foi atropelado e morreu depois de ser arrastado por uma distância de 20 metros por uma picape L-200.

O caso ocorreu quando a vítima atravessava a Rua Hamilton Silva, no Bairro Jesus de Nazaré. Carlos dos Passos de Moraes, de 54 anos, morava na região. O condutor da picape e dois passageiros fugiram do local. O veículo foi recolhido para o pátio do Detran-AP.

Duca Serra

Às 6h de domingo, um homem numa bicicleta cargueira morreu ao ser atropelado por uma picape Amarok na Rodovia Duca Serra, próximo ao Residencial Amazonas, Na Região Metropolitana.

O veículo tentava entrar no residencial. Com o impacto, a bicicleta foi partida ao meio. A vítima foi o agricultor Antônio Carlos Galdino, de 31 anos.

A condutora, Bruna Ramos, permaneceu no local. Ela foi submetida ao teste de etilômetro que constatou 0,14 mg/l. Ou seja, ficou comprovado que ela dirigia sob a influência de álcool.

Ela também dirigia com CNH vencida desde 25 de janeiro de 2013. A mulher foi encaminhada pelo BPRE ao Ciosp do Pacoval.

Laranjal do Jari

O último caso também ocorreu na manhã de domingo, mas desta vez no sul do Amapá. Robson Almeida de Souza, de 20 anos, morreu após se envolver num acidente com duas motocicletas.

O caso ocorreu na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Cajari, em Laranjal do Jari. Não foi informado pelo 11° Batalhão da PM a dinâmica e nem a condição dos outros envolvidos.