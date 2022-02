Em Tartarugalzinho, madeira de lei apreendida vira passarela com autorização da justiça

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Juiz Heraldo Costa atendeu pedido da prefeitura

Por SELES NAFES

Uma grande quantidade de madeira de lei apreendida no ano passado, no município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, virou uma enorme ponte de madeira que acabou com o sufoco de moradores de uma comunidade rural. A doação da madeira foi autorizada pela justiça.

O produto foi apreendido em outubro de 2021 no Ramal do Cedro por policiais militares.

Os mais de 200 flechais de 6 metros, 6 dúzias de tábuas de 4 metros e 12 esteios de 6 metros, todos de maçaramduba, estavam em um caminhão sendo transportados sem documento de origem florestal.

A prefeitura de Tartarugalzinho solicitou a doação da madeira ao juiz Heraldo Costa, que deferiu o pedido após parecer favorável da promotora de justiça Thaysa Assum Moraes.

Com a liberação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura conseguiu construir trapiche e passarelas que facilitaram a vida de moradores, especialmente do que sobrevivem da pesca na comunidade de São Benedito do Aporema.