Encapuzados fazem 2ª execução no mesmo local em menos de 24h

Crime ocorreu na área externa do Residencial São José, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 29 anos foi morto com 6 tiros de pistola ponto 40, na noite desta segunda-feira (21), na área externa do Residencial São José, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Foi a segunda execução em menos de 24 horas, somente no habitacional.

Na noite de domingo (20), o alvo dos atiradores foi um jovem que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Eduarley Henrique Guimarães tinha 25 anos e era membro de uma facção criminosa, segundo a polícia.

Ele foi preso com drogas na sexta (18) e solto no sábado (19) pela Justiça em audiência de custódia. Os autores dos disparos não foram presos.

E ontem, a vítima foi o morador Anderson Patrick Souza da Silva, de 29 anos, atacado por três homens encapuzados, que saíram de dentro de um carro prata.

Anderson ainda tentou correr ao ver os atiradores, mas foi perseguido e foi baleado com 6 tiros, um na perna e 5 nas costas.

A placa do veículo, um HB20, foi anotada por testemunhas e repassada aos investigadores da Delegacia de Homicídios, e em menos de duas horas, o carro e o motorista que deu fuga aos atiradores foi localizado.

Ao delegado Dante Ferreira, o suspeito se identificou como motorista de aplicativo, afirmando que foi rendido por um homem armado, que o obrigou levá-lo até a rua do Copala, no Bairro do Muca, onde mais três indivíduos armados já o esperavam.

Em seguida foram até o residencial, onde apenas três criminosos desceram, cometeram o crime, entraram de volta no carro e fugiram para a região do Copala, onde o motorista foi liberado.

“Pela placa, chegamos até o endereço do motorista, ele estava dormindo, já estava recolhido. Contou que estava parado numa rua, esperando uma corrida, que ele não sabe dizer o nome, quando foi rendido por um homem armado que o fez ir até o Copala, onde entraram mais três suspeitos, foram até o residencial, três desceram e um ficou com ele no carro. Ele disse que escutou os tiros, pois três voltaram e ele os deixou perto de um beco no Copala”, relatou o delegado Dante Ferreira.

Até a manhã desta terça-feira, ninguém havia sido preso.