Enem: Augusto dos Anjos tem melhor desempenho em redação no Amapá

Alunos tiveram notas altas na disciplina que é considerada o bicho-papão do Exame Nacional do Ensino Médio.

Por RODRIGO ÍNDIO

Esthefany das Neves, de 18 anos, obteve 960 pontos na redação do Enem 2021, que teve como tema ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’. Ela pretende conquistar uma vaga para cursar medicina ou direito na Universidade Federal do Amapá (Unifap).

O segredo? Foi se abdicar de lazeres e focar nos estudos. Com dedicação na preparação, teve um bom desempenho. O principal obstáculo foi a adaptação à nova realidade, devido à pandemia de covid-19.

“Tinha uma prática de duas redações por semana, estudava com base nas notas anteriores do Enem e fazia simulados na escola. O professor sempre esteve disposto a nos ajudar e tirar dúvidas, mesmo que de casa. Na prova geral vi pelo gabarito que fiz boa nota para ingressar no que almejo. Sou grata”, disse a jovem.

Tímido, mas focado, Logan Neves atingiu a nota de 920 na matéria. Além do auxílio durante as aulas na escola, estudava no contraturno e deixava de lado um aparelho muito utilizado nos dias atuais.

“Evitava o celular e focava no estudo. É difícil, mas é possível. Aqui na escola os professores sempre foram atenciosos, em especial o de português. Pretendo fazer direito para ser advogado, esse é o próximo passo. Seguirei focado com os ensinamentos que obtive em busca de mais conhecimento”, assegurou.

Ambos acabaram de concluir o ensino médio na Escola Estadual Augusto dos Anjos, no Bairro do Laguinho, em Macapá. A instituição apresentou o melhor desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem) entre as escolas da rede estadual de ensino do Amapá.

Os dados foram obtidos através de levantamento da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Na escola Augusto dos Anjos, 34 alunos tiraram mais de 700 pontos na redação, sendo que 14 se destacam com nota acima de 900.

Para o professor de português, Edivar Mota, o maior desafio foi trabalhar o gerenciamento das emoções e mudanças para que os alunos não desistissem pela falta de ânimo ocasionado pelo período pandêmico.

Ele afirma que busca se atualizar em conteúdos e técnicas para auxiliar os alunos na redação, e para isso, utiliza pontos fundamentais como orientar o estudante a selecionar argumentos consistentes para defesa de uma tese, e finalizar com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

O professor também destaca que o mérito de um bom resultado parte da vontade e esforço dos próprios alunos.

“Tento trabalhar com os alunos as 5 competências que são exigidas pela banca corretora de redação e treiná-los a defender uma tese com argumentos consistentes em uma estrutura coerente e coesa. O segredo do sucesso da redação desses alunos está exatamente na elaboração do projeto de texto”, destacou.

Em 2019, a escola Augusto dos Anjos, ficou em primeiro lugar entre os colégios públicos do Estado, com maiores notas na redação do Enem.

Para Arnanda Oliveira, chefe da Unidade de Desenvolvimento do Ensino Médio/Seed, o desempenho é o resultado da resiliência dos estudantes e do esforço das equipes docentes para que os alunos estivessem focados. Para quem não foi muito bem dessa vez, Arnanda deixa um recado.

“O importante é que esse estudante não desista, que continue. Não conseguiu esse ano, vamos tentar no próximo. Não estamos tão preocupados com a questão de números no sentido de volume, mas no sentido de qualidade desses estudantes conseguirem perceber que é possível acreditar mesmo num período tão difícil”, frisou.

Muitas escolas da rede estadual comemoram o sucesso de seus estudantes na redação. Na rede pública, a maior pontuação ficou com o aluno Kaique Nery, de 17 anos, que conquistou nota 980 pelo 2° ano seguido. O garoto é aluno do ensino médio da Escola Estadual José Barroso Tostes, em Santana.

O resultado da somatória geral das áreas exigidas no Enem 2021, deve ser divulgado até o final de março de 2022.