Enteado mata padrasto a facadas após desentendimento em bebedeira

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Crime aconteceu no município de Cutias do Araguari, a 140 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Nesta segunda-feira (31), Monoel Nogueira de Souza, de 53 anos, foi morto a facadas durante uma confusão. Os golpes foram desferidos pelo enteado dele, Marielson Silva do Reis, de 28 anos.

O crime aconteceu por volta de 17h na casa onde ambos moravam, no Distrito de Gurupora, localidade do município de Cutias do Araguari, a 180 km de Macapá. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital de Emergência da capital, mas não resistiu.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Rural (BPRu), uma briga durante uma bebedeira teria motivado o crime.

Após esfaquear o padrasto, o enteado fugiu para área de mata. Ele foi capturado por moradores da região.

“Esse rapaz [Marielson] afirma, na defesa dele, que o padrasto maltratava muito a mãe dele, também o destratava. Esse ranço, essa desavença entre os dois já vinha há algum tempo. As equipes já foram atender algumas ocorrências desse rapaz [infrator], que, ao que parece, também já se envolveu em outros delitos, como furtos”, comentou o tenente Araújo.

Marielson Silva dos Reis foi apresentado na delegacia local. A arma utilizada no crime não foi encontrada.